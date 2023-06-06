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15:18, 6 июня 2023Силовые структуры

Полицейские вывезли 250 человек из находящегося под обстрелами ВСУ Шебекино

Под Белгородом полицейские вывезли 250 человек из находящегося под обстрелами ВСУ Шебекино

Фото: Николай Гынгазов / ТАСС

Полицейские вывезли более 250 мирных жителей из города Шебекино, находящегося под обстрелами Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.

В ведомстве отметили, что среди эвакуированных граждан много пожилых. Их отправили в безопасные места.

Также сотрудники МВД следят за общественным порядком и сохранностью имущества, оставшегося без присмотра.

Ранее стало известно, что крупнейший в Белгороде ПВР «Белгород-Арена» прекратил работу по приему эвакуированных россиян. В настоящее время жителей продолжает принимать спортивный комплекс имени Хоркиной. Туда за последние сутки, 6 июня, прибыли до 35 человек из Шебекинского городского округа.

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    Елизавета Новикова
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