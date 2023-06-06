Полицейские вывезли 250 человек из находящегося под обстрелами ВСУ Шебекино

Под Белгородом полицейские вывезли 250 человек из находящегося под обстрелами ВСУ Шебекино

Полицейские вывезли более 250 мирных жителей из города Шебекино, находящегося под обстрелами Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.

В ведомстве отметили, что среди эвакуированных граждан много пожилых. Их отправили в безопасные места.

Также сотрудники МВД следят за общественным порядком и сохранностью имущества, оставшегося без присмотра.

Ранее стало известно, что крупнейший в Белгороде ПВР «Белгород-Арена» прекратил работу по приему эвакуированных россиян. В настоящее время жителей продолжает принимать спортивный комплекс имени Хоркиной. Туда за последние сутки, 6 июня, прибыли до 35 человек из Шебекинского городского округа.