Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:58, 6 июня 2023Россия

Путин поговорил с выведшим из-под обстрела сослуживцев участником СВО

Путин поговорил по телефону с военным Жулановым, который вывел сослуживцев из-под обстрела

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Участник специальной военной операции (СВО) Юрий Жуланов, который вывел раненых сослуживцев из-под обстрела, в эфире «России 24» рассказал о телефонном звонке президента России Владимира Путина.

Разговор состоялся в донецком госпитале, где мужчина проходит лечение. По словам военного, глава государства интересовался подробностями произошедшего, а также его состоянием и медицинским обеспечением.

Жуланов признался, что ему было приятно услышать похвалу от президента. «Меня похвалил. Очень было приятно. Он сказал, что представит меня к высшей награде и к присвоению воинского звания», — рассказал он.

В конце мая Путин заявил, что нужно отдать должное стойкости всех бойцов-участников СВО на Украине. Все они, вне зависимости от национальной принадлежности, сражаются за Россию, сказал он.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости
    Шойгу раскрыл потери ВС России при отражении контрнаступления ВСУ
    Украинская теннисистка удивилась желанию соперницы из Белоруссии пожать ей руку
    Анастасия Волочкова отказалась от алкоголя
    В России выпустили рекордный объем мусорных облигаций
    Минобороны показало уничтожение танков Leopard на видео
    Летевших из Индии в США пассажиров расселят в Магадане
    Провал контрнаступления Украины объяснили
    Германия заявила о работе с G7 по выяснению обстоятельств прорыва Каховской ГЭС
    Учитель информатики подарил коллеге почку
    Юрий Антонов после проблем с сердцем решил выписаться из больницы ради ремонта
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.