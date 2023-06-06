Путин поговорил с выведшим из-под обстрела сослуживцев участником СВО

Путин поговорил по телефону с военным Жулановым, который вывел сослуживцев из-под обстрела

Участник специальной военной операции (СВО) Юрий Жуланов, который вывел раненых сослуживцев из-под обстрела, в эфире «России 24» рассказал о телефонном звонке президента России Владимира Путина.

Разговор состоялся в донецком госпитале, где мужчина проходит лечение. По словам военного, глава государства интересовался подробностями произошедшего, а также его состоянием и медицинским обеспечением.

Жуланов признался, что ему было приятно услышать похвалу от президента. «Меня похвалил. Очень было приятно. Он сказал, что представит меня к высшей награде и к присвоению воинского звания», — рассказал он.

В конце мая Путин заявил, что нужно отдать должное стойкости всех бойцов-участников СВО на Украине. Все они, вне зависимости от национальной принадлежности, сражаются за Россию, сказал он.