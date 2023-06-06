Россиян предупредили о наказании за заборы на даче

Юрист Кудерко: за забор на даче могут оштрафовать, если он мешает соседям

За забор на даче, который размещен на чужой земле или мешает соседям, могут оштрафовать. О возможных наказаниях за эти сооружения на загородном участке россиян предупредила юрист Елена Кудерко, пишет «Прайм».

Эксперт уточнила, что сам забор не относится к объектам капитального строительства, не регистрируется в реестре собственности, а на его возведение не нужно получать разрешение. Однако его наличие определяет границы купленного участка — чтобы избежать наказания, нужно, чтобы забор совпадал с данными кадастрового учета. «Соседские споры, как правило, разгораются в тот момент, когда становится достоверно известно, что забор уменьшает границы соседнего участка», — пояснила Кудерко. Штраф в таких случаях составит 1,5 процента от кадастровой стоимости захваченного участка, рассказала специалистка.

Основанием для штрафа, по словам юриста, рискует стать и внешний вид забора. Сооружение может оказаться слишком высоким или слишком низким, заваленным на соседний участок или сделанным из сетки, что, по мнению соседей, может нарушать их частную жизнь.

Как отметила Кудерко, в этих вопросах нет жесткого регламента. Свод правил планировки и застройки (СП 53.13330.2019) подразумевает, что высота забора должна быть не менее 1,2 метра, но не более 1,8 метра. Если у забора есть деревянные элементы, то он должен располагаться как минимум в 8 метрах от жилого здания с деревянными перекрытиями и 15 метрах от полностью деревянного дома. Кроме того, вблизи деревянного дома забор должен быть полностью выполнен из негорючего материала.

Помимо этого, в садовом некоммерческом товариществе могут быть предусмотрены свои правила для оформления заборов — они являются приоритетными и обязательными, а оспорить их можно только через суд.

Ранее дачников предупредили о штрафах за неправильное обращение с органическими удобрениями и навозом. За ненадлежащее хранение, переработку, перевозку и продажу органического удобрения должностных лиц будут штрафовать на 30-40 тысяч рублей, а компанию — на 250-350 тысяч. За повторное нарушение штрафы могут увеличиться уже до 450 тысяч рублей.