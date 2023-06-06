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19:08, 6 июня 2023Силовые структуры

Предпринимателя арестовали по делу об отравлении россиян сидром

В Ульяновской области на 2 месяца арестовали предпринимателя по делу об отравлении сидром

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Ульяновской области арестовали предпринимателя из-за отравления россиян сидром. Об этом сообщает РИА Новости.

Бизнесмен будет находиться в СИЗО два месяца. Его обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее УМВД по Ульяновской области заявило, что в изъятом суррогатном сидре были выявлены примеси метанола и этилбутирата, опасные для жизни и здоровья потребителей.

О массовом отравлении жителей Ульяновской области сидром стало известно 5 июня. Всего пострадало 49 человек.

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    Екатерина Власова
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