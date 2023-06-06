МВД раскрыло результаты экспертизы сидра в Ульяновской области

УМВД по Ульяновской области: в изъятом сидре были выявлены примеси метанола и этилбутирата

В изъятом суррогатном сидре были выявлены примеси метанола и этилбутирата, опасные для жизни и здоровья потребителей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УМВД по Ульяновской области.

Всего было проведено 14 экспертиз. Они подтвердили повышенное содержание этих веществ в алкогольном напитке.

Сейчас эксперты изучают состав остальной изъятой алкогольной продукции.

О массовом отравлении жителей Ульяновской области сидром стало известно 5 июня. Всего пострадало 49 человек. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.