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11:51, 6 июня 2023Силовые структуры

МВД раскрыло результаты экспертизы сидра в Ульяновской области

УМВД по Ульяновской области: в изъятом сидре были выявлены примеси метанола и этилбутирата

Фото: УМВД России по Ульяновской области

В изъятом суррогатном сидре были выявлены примеси метанола и этилбутирата, опасные для жизни и здоровья потребителей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УМВД по Ульяновской области.

Всего было проведено 14 экспертиз. Они подтвердили повышенное содержание этих веществ в алкогольном напитке.

Сейчас эксперты изучают состав остальной изъятой алкогольной продукции.

О массовом отравлении жителей Ульяновской области сидром стало известно 5 июня. Всего пострадало 49 человек. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

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    Елизавета Новикова
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