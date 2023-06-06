В Госдуме высказались об идее СМС-оповещений граждан о призыве по мобилизации

Депутат Свинцов поддержал предложение оповещать граждан о призыве по мобилизации через СМС

Предложение Минобороны оповещать подлежащих мобилизации граждан при помощи СМС-сообщений заслуживает внимания и соответствует контексту модернизации военкоматов, заявили зампреды комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов и Олег Матвейчев. Депутаты поделились своим мнением с «Лентой.ру».

«Рассылка СМС — это абсолютно нормальная практика, и этим пользуются абсолютно все: частные компании, государственные компании. Есть база, где телефоны оформлены на тех или иных физических лиц», — сообщил Свинцов, отметив, что российская техническая инфраструктура готова к реализации подобного предложения.

Это нормально, удобно, комфортно Андрей Свинцов депутат

С ним согласился и его коллега по думскому комитету Олег Матвейчев. Он высказал мнение, что цифровизация военных комиссариатов связана не с готовящейся мобилизацией, а с необходимостью модернизировать их работу. Более того, Матвейчев подчеркнул, что рассылка СМС-сообщений является нормальной практикой.

Ранее Минобороны России предложило внести поправки в положение о призыве граждан по мобилизации, в частности предлагается оповещать мобилизованных через СМС-рассылку. Проект постановления опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Идею, однако, раскритиковали в Совете по правам человека при президенте России (СПЧ). Так, член СПЧ Кирилл Кабанов заявил, что сам формат СМС-оповещений является ущербным, так как его применение перекладывает ответственность с ведомств на граждан.