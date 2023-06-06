В СПЧ раскритиковали идею СМС-оповещения россиян о призыве в армию

Член СПЧ Кабанов заявил, что СМС-оповещение россиян о призыве в армию ущербно

В Совете по правам человека при президенте России (СПЧ) раскритиковали идею СМС-оповещения россиян о призыве в армию. С негативной оценкой предложенной практики в своем Telegram-канале выступил член СПЧ Кирилл Кабанов.

Ранее сообщалось, что Министерство обороны России предложило внести поправки в положение о призыве граждан по мобилизации, в частности предлагается оповещать мобилизованных через СМС-рассылку. Проект постановления был опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

По мнению Кабанова, сам формат СМС-оповещений является «ущербным», так как его применение перекладывает ответственность с ведомств на граждан.

«Как людям по СМС отличить фейк от официального информирования? Правильно, никак. Похоже, МО решило пойти по пути наименьшего сопротивления в вопросе призыва и переложить ответственность на граждан», — прокомментировал правозащитник инициативу Минобороны.

СМС-оповещение вообще по сути своей ущербно, поскольку доступ к информации, содержащейся в такого рода уведомлениях, может иметь кто угодно Кирилл Кабанов член СПЧ

По словам Кабанова, подобная форма оповещения не может использоваться в качестве официальной, а также не должна «нести никаких правовых последствий в случае неисполнения».

21 сентября 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. Спустя чуть больше двух месяцев, 28 октября, она завершилась. После мобилизационных мероприятий Госдума приняла закон о едином реестре военнообязанных, который также предусматривает введение электронных повесток, юридическая сила которых приравнивается к извещению в традиционной форме. Закон был разработан и принят для актуализации системы воинского учета.