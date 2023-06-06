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21:01, 6 июня 2023Из жизни

Девушка схватила змею ради эффектного фото и поплатилась здоровьем

Yahoo News: в США ядовитая змея укусила девушку, которая взяла ее в руки ради фото

Фото: Francesco Mocellin / Unsplash

В США 15-летняя девушка из штата Вирджиния взяла в руки ядовитую змею ради эффектного фото и поплатилась здоровьем. Об этом сообщает Yahoo News.

Мать подростка, Эшли Спэйн, рассказала о произошедшем в социальной сети. По ее словам, девушка гуляла с друзьями рядом с пляжем, когда заметила змею. Девочка решила, что это неядовитая подвязочная змея из семейства ужеобразных, поэтому схватила ее, чтобы сделать фотографию. Однако оказалось, что она взяла в руки медноголового щитомордника — ядовитую змею семейства гадюковых.

Сразу после того, как друзья сфотографировали подростка, змея укусила ее за запястье. Рука девушки начала опухать. Пострадавшую срочно доставили в больницу, где врачи ввели ей противоядие. Своевременное обращение за медицинской помощью спасло жизнь подростка. Спустя некоторое время девушку выписали из больницы, и, хотя она до сих пор жалуется на боль в руке, ее жизни ничего не угрожает. «Пожалуйста, убедитесь, что ваши дети знают, что природа прекрасна, но может быть очень опасной», — написала в соцсети Спэйн.

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Многие пользователи осудили подростка, заявив, что она должна была опознать ядовитую змею, так как медноголовые щитомордники распространены в Вирджинии. «До этого момента она никогда не видела ядовитых змей вживую. Перестаньте вести себя так, будто вы никогда не были подростком и не совершали глупостей», — выступила в защиту дочери мать.

Другие пользователи пожелали девушке скорейшего выздоровления и поблагодарили мать за то, что она поделилась ее историей и напомнила людям о необходимости быть бдительными при встрече с дикими животными. «Это испытание станет для девушки тяжелым уроком. Но я надеюсь, что это не заставит ее меньше любить окружающую среду и дикую природу!» — написал один из пользователей.

Ранее сообщалось, что 21-летняя Сьерра Линн из США чудом выжила после укуса ядовитой змеи, но была вынуждена отметить день рождения в медицинском учреждении. Девушка до сих пор находится в больнице.

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    Алиса Удовик
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