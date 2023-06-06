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20:30, 6 июня 2023Силовые структуры

В машине у пытавшегося попасть в Россию гражданина Абхазии нашли пистолет

Таможенники нашли пистолет в машине у пытавшегося попасть в Россию гражданина Абхазии

Фото: Telegram-канал Shot

Таможенники нашли пистолет Glock в машине у пытавшегося попасть в Россию гражданина Абхазии. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Также в бардачке «Лады» было найдено 14 патронов. При этом водитель сказал сотрудникам таможни, что в его автомобили нет товаров, которые нужно декларировать.

Мужчине грозит до семи лет за контрабанду оружия. Выясняется, для чего он ехал в Россию.

Ранее стало известно, что правоохранители задержали 29-летнего бизнесмена из Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО), наладившего поставку наркотиков из Чехии.

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    Елизавета Новикова
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