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16:29, 6 июня 2023Бывший СССР

ООН возмутила офис Зеленского в День русского языка

Подоляк возмутился публикацией ООН о праздновании Дня русского языка
Михаил Подоляк

Михаил Подоляк. Фото: Sergei Kholodilin / BelTA / AP

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк возмутился публикацией ООН о праздновании Дня русского языка. Соответствующее заявление политик опубликовал на своей странице в Twitter.

«Будет ли какая-то другая реакция на сегодняшний теракт? Организация, призванная обеспечивать глобальную безопасность, все больше превращается в глобальную пародию», — написал Подоляк.

Он также обвинил Россию в подрыве Каховской гидроэлектростанции, из-за которого, по его словам, «многие населенные пункты исчезнут с карты».

О разрушении ГЭС стало известно утром 6 июня. Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев заявил, что это произошло в результате обстрела украинской стороны, и назвал произошедшее терактом. В результате случившегося Новая Каховка оказалась затоплена.

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    Алевтина Запольская
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