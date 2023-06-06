Выборы губернаторов в России пройдут без самовыдвиженцев

В России на выборах губернаторов в сентябре не будет самовыдвиженцев впервые с 2017 года

На выборах губернаторов, которые состоятся в России в сентябре, не будет самовыдвиженцев впервые с 2017 года. Об этом сообщил замсекретаря генсовета «Единой России» Сергей Перминов, его цитирует РБК.

В Единый день голосования 10 сентября все действующие главы регионов и врио губернаторов пойдут на выборы от «Единой России», за исключением двух глав-коммунистов, которых выдвинет КПРФ — губернаторов Орловской области Андрея Клычкова и Хакасии Валентина Коновалова.

Против действующего главы Орловской области «Единая Россия» не выдвинет своего кандидата, а против губернатора Коновалова единороссы выставят депутата Госдумы Сергея Соколова.

В сентябре главы регионов будут избираться в 21 субъекте. 17 губернаторам предстоит переизбраться на новые сроки, еще четверо будут баллотироваться на первый срок, среди них руководители Смоленской и Омской областей Василий Анохин и Виталий Хоценко, а также глава Красноярского края Михаил Котюков и губернатор Чукотки Владислав Кузнецов.

29 мая президент России Владимир Путин подписал закон, исключающий запрет на проведение выборов в субъектах России, в которых введено военное положение — в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях. Решение о проведении выборов в таких регионах будет приниматься по результатам консультаций Центральной избирательной комиссии с Министерством обороны России и ФСБ.

