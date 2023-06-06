Зеленский опроверг интерес Запада по поводу применения в России своего оружия

Зеленский: Запад не обращался к Украине по поводу применения в России своего оружия

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что представители западных стран не обращались к нему по поводу применения в России предоставленного Киеву оружия. Слова политика приводит РИА Новости.

Также украинский лидер отметил, что ВСУ не применяют это оружие на территории РФ. «Мы не используем западное оружие на территории России, поэтому ко мне никто не обращается», — ответил Зеленский на вопрос журналистов во время пресс-конференции.

Ранее в Европе допустили использование переданного Киеву оружия против Запада после окончания конфликта на Украине. Подобное развитие событий предсказала нидерландская газета NRC Handelsblad.

В апреле американский журналист Сеймур Херш, известный своими разоблачительными расследованиями, рассказал об утечке поставляемого США на Украину оружия. По его словам, американские поставки вооружения Украине начали расхищать в самом начале спецоперации, когда они поступали в Польшу, Румынию и другие страны Европы.