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20:22, 7 июня 2023Экономика

В России стало меньше граждан с доходами за чертой бедности

Росстат: за год доля россиян с доходами ниже черты бедности стала меньше на 0,8%

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В первом квартале 2023 года число россиян с доходами ниже границы бедности снизилось до 19,6 миллиона человек или до 13,5 процента от всего населения страны, говорят данные Росстата.

По сравнению с аналогичным периодом 2022 года показатель сократился на 0,8 процентных пункта. С января по март число россиян, чей доход был ниже черты бедности, составляло 20,9 миллиона человек.

«На снижение уровня бедности повлияла реализация адресных социальных программ, направленных на наиболее уязвимые группы населения, а также рост заработных плат, пенсий и иных доходов», — приводят «Ведомости» комментарий представителя Росстата.

Для расчета актуальной черты бедности ведомство умножает базовые границы бедности на индекс потребительских цен за отчетный период. Так, с января по март 2023 года этот показатель равняется 14 026 рублям.

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Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что с 2017 по 2022 год количество бедных россиян уменьшилось на 3,6 миллиона человек. Власти объясняют этот результат активными мерами поддержки государства и доведением доходов до уровня прожиточного минимума. При этом целевой уровень бедности в 2023-м году составляет 10,1 процента.

По данным Центра исследований гражданского общества Высшей школы экономики (ВШЭ), за последние несколько лет количество бедных россиян сократилось. Однако по итогам 2022 года каждый шестой россиянин (17 процентов опрошенных) жаловался на нехватку средств на еду или одежду и обувь. Из них четырем процентам денег не хватает даже на еду.

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    Вячеслав Агапов
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