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14:32, 7 июня 2023Забота о себе

Онколог назвал способ вовремя выявить агрессивные виды рака

Онколог Максим Астраханцев: вовремя выявить агрессивные виды рака можно на диспансеризации

Фото: National Cancer Institute / Unsplash

Вовремя выявить агрессивные виды рака можно во время диспансеризации, отметил онколог, заместитель главного врача по лечебной части клиники «Евроонко» Максим Астраханцев. Об этом способе врач рассказал в беседе с «Лентой.ру».

По словам Астраханцева, самые опасные свойства злокачественных опухолей — их способность прорастать в соседние органы и метастазировать. Именно метастазы в большинстве случаев становятся причиной ухода из жизни пациентов с раком. Онколог назвал меланому одним из самых опасных видов рака. Это злокачественная опухоль, развивающаяся из пигментных клеток, определяющих цвет кожи, волос и глаз.

Врачи называют меланому «царицей опухолей». Долгое время она может развиваться бессимптомно. Даже миллиметровая опухоль способна давать метастазы

Максим Астраханцевонколог

Клетки опухоли мигрируют по кровотоку, попадая в отдаленные органы. В них клетки создают своеобразные «колонии», которые быстро развиваются в метастазы, пояснил онколог.

Меланому сложно обнаружить, так как она может скрываться в одной из многочисленных родинок на теле и не беспокоить пациента

Меланома — относительно редкая болезнь, на нее приходится малая доля от всех опухолей кожи. Однако она крайне опасна, ведь провоцирует около 80 процентов летальных исходов среди пациентов с раком кожи, предупредил Астраханцев.

«Развитие меланомы провоцируют чрезмерное воздействие ультрафиолета и генетика. В группе риска находятся пациенты со светлым фототипом кожи и большим количеством родинок на теле», — прокомментировал собеседник «Ленты.ру».

Аденокарцинома поджелудочной железы — еще трудно выявляемый вид рака, продолжил онколог. Болезни присущи отсутствие симптомов и высокая летальность. Астраханцев отметил, что в России аденокарциному поджелудочной железы диагностируют чаще, чем в большинстве других стран. Чаще этим видом рака заболевают пожилые мужчины, добавил врач.

Главными факторами риска считаются курение и чрезмерное употребление спиртных напитков, а также ожирение и увлечение жирной едой и полуфабрикатами. Пациенты с панкреатитом также находятся в зоне высокого риска

Максим Астраханцевонколог

Онколог рассказал, что после появления опухоли человек стремительно худеет, затем, при ее росте начинает чувствовать опоясывающую боль вверху живота. Болезнь практически невозможно выявить на ранней стадии из-за отсутствия симптомов, констатировал врач.

всего 3
процента

составляет пятилетняя выживаемость пациентов с аденокарциномой поджелудочной железы

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Астраханцев отметил, что рак легких — один из самых опасных видов заболевания, поражающий курильщиков со стажем (чаще мужчин старше 50 лет). Распознать его можно по сухому, длительному кашлю и наличию крови в мокроте.

При раке легких появляется одышка, охриплость, быстрая утомляемость, снижение работоспособности, потеря веса и боль в груди. Рак легких часто обнаруживают случайно, благодаря флюорографии или рентгену грудной клетки

Максим Астраханцевонколог

Рак легких можно перепутать с вялотекущей пневмонией. При этом болезнь ведет себя агрессивно, метастазируя в другие органы и прежде всего в головной мозг, рассказал врач.

16,9
процента

летальных исходов от рака приходится на рак легких

Вовремя обнаружить рак, сохранить здоровье и даже жизнь можно во время диспансеризаций, которые нужно проходить регулярно, подвел итог Астраханцев.

Ранее Максим Астраханцев рассказал об опасности травмирования родинок. Он пояснил, что травмы невусов грозят кровотечением, шрамами, инфекциями.

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    Вера Владзиевская
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