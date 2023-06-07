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00:27, 7 июня 2023Мир

В Китае выразили обеспокоенность разрушением Каховской ГЭС

Постпред КНР Цзюнь: Пекин озабочен разрушением Каховской ГЭС и призывает не допускать атак
Чжан Цзюнь

Чжан Цзюнь. Фото: Lev Radin / Reuters

Пекин обеспокоен разрушением Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) и призывает стороны не допускать атак на гражданскую инфраструктуру и население. Об этом заявил постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь, передает РИА Новости.

«Мы глубоко озабочены гуманитарными, экономическими и экологическими последствиями. Мы призываем все стороны конфликта следовать международным гуманитарным законам и делать все возможное для защиты гражданского населения и гражданской инфраструктуры...», — указал он.

Китайский дипломат также призвал возобновить переговоры по мирному урегулированию конфликта на Украине, подчеркнув, что международному сообществу необходимо как можно скорее создать благоприятные условия для их проведения.

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    Марина Совина
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