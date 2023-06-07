Столтенберг: комиссия НАТО — Украина обсудит взрыв на Каховской ГЭС

В ходе заседания комиссии Украина — НАТО делегаты обсудят взрыв на Каховской ГЭС и экологические последствия этого инцидента. Об этом сообщил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в Twitter.

«Поговорил с [главой МИД Украины] Дмитрием Кулебой о возмутительном разрушении плотины Каховской ГЭС, которая вынуждает уезжать тысячи людей и приведет к экологической катастрофе. Министр Кулеба в виртуальном режиме присоединится к послам стран-членов НАТО на заседании комиссии НАТО — Украина, которое я проведу завтра», — говорится в сообщении генсека.

Каховская ГЭС в Херсонской области получила повреждения в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины в ночь на 6 июня, верхняя ее часть была разрушена. Глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев назвал произошедшее терактом и подчеркнул, что его последствия будут изучены.

С такой же позицией выступил и российский президент Владимир Путин. Он также добавил, что киевские власти совершают военные преступления, используют террористические методы, а также организуют диверсии на территории России.