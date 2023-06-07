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17:10, 7 июня 2023Мир

Комиссия НАТО — Украина обсудит взрыв на Каховской ГЭС

Столтенберг: комиссия НАТО — Украина обсудит взрыв на Каховской ГЭС

Фото: Alina Smutko / Reuters

В ходе заседания комиссии УкраинаНАТО делегаты обсудят взрыв на Каховской ГЭС и экологические последствия этого инцидента. Об этом сообщил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в Twitter.

«Поговорил с [главой МИД Украины] Дмитрием Кулебой о возмутительном разрушении плотины Каховской ГЭС, которая вынуждает уезжать тысячи людей и приведет к экологической катастрофе. Министр Кулеба в виртуальном режиме присоединится к послам стран-членов НАТО на заседании комиссии НАТО — Украина, которое я проведу завтра», — говорится в сообщении генсека.

Каховская ГЭС в Херсонской области получила повреждения в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины в ночь на 6 июня, верхняя ее часть была разрушена. Глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев назвал произошедшее терактом и подчеркнул, что его последствия будут изучены.

С такой же позицией выступил и российский президент Владимир Путин. Он также добавил, что киевские власти совершают военные преступления, используют террористические методы, а также организуют диверсии на территории России.

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    Виктория Кондратьева
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