Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:36, 7 июня 2023Мир

Путин назвал удар по Каховской ГЭС преступлением Киева

Президент Путин заявил, что удар по Каховской ГЭС является преступлением Киева
СюжетДиверсии в России

Фото: Vladyslav Smilianets / Reuters

Удар по Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) является преступлением, совершенным Киевом. Об этом заявил президент России Владимир Путин, чьи слова приводит пресс-служба Кремля.

Путин констатировал, что киевские власти совершают военные преступления, используют террористические методы, а также организуют диверсии на территории России.

«Наглядный пример тому — варварская акция по разрушению Каховской ГЭС в Херсонской области, приведшая к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе», — приводятся в сообщении слова главы государства.

Каховская ГЭС в Херсонской области получила повреждения в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ночь на 6 июня, верхняя ее часть была разрушена. Глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев назвал произошедшее терактом и подчеркнул, что его последствия будут изучены.

Позднее Леонтьев заявил, что в связи с прорывом плотины власти начали эвакуировать людей из ряда населенных пунктов Новокаховского городского округа, расположенных вдоль берега Днепра.

Что думаешь? Оцени!
    Никита Абрамов
    Обсудить
    Последние новости
    Украинские диверсанты подорвали трубопровод с аммиаком в Харьковской области. Чем выброс химиката опасен для людей?
    Влияние разрушения Каховской ГЭС на планы контрнаступления Украины оценили
    «Факел» обыграл «Енисей» в первом переходном матче
    В Эстонии захотели снять запрет на въезд россиян
    Бывшему главному наркологу России продлили арест по делу о мошенничестве
    Москвичей возмутила фотосессия двух женщин топлес во дворе
    Samsung объявила дату выхода новых складных смартфонов
    Названы неподходящие цвета одежды для гостей на свадьбе
    Названы последствия выбросов аммиака
    МИД России призвал желающих внести вклад в мир на Украине давить на Киев и Запад
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.