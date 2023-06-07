Путин назвал удар по Каховской ГЭС преступлением Киева

Президент Путин заявил, что удар по Каховской ГЭС является преступлением Киева

Удар по Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) является преступлением, совершенным Киевом. Об этом заявил президент России Владимир Путин, чьи слова приводит пресс-служба Кремля.

Путин констатировал, что киевские власти совершают военные преступления, используют террористические методы, а также организуют диверсии на территории России.

«Наглядный пример тому — варварская акция по разрушению Каховской ГЭС в Херсонской области, приведшая к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе», — приводятся в сообщении слова главы государства.

Каховская ГЭС в Херсонской области получила повреждения в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ночь на 6 июня, верхняя ее часть была разрушена. Глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев назвал произошедшее терактом и подчеркнул, что его последствия будут изучены.

Позднее Леонтьев заявил, что в связи с прорывом плотины власти начали эвакуировать людей из ряда населенных пунктов Новокаховского городского округа, расположенных вдоль берега Днепра.