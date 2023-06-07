Путин назвал удар по Каховской ГЭС преступлением Киева
Удар по Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) является преступлением, совершенным Киевом. Об этом заявил президент России Владимир Путин, чьи слова приводит пресс-служба Кремля.
Путин констатировал, что киевские власти совершают военные преступления, используют террористические методы, а также организуют диверсии на территории России.
«Наглядный пример тому — варварская акция по разрушению Каховской ГЭС в Херсонской области, приведшая к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе», — приводятся в сообщении слова главы государства.
Каховская ГЭС в Херсонской области получила повреждения в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ночь на 6 июня, верхняя ее часть была разрушена. Глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев назвал произошедшее терактом и подчеркнул, что его последствия будут изучены.
Позднее Леонтьев заявил, что в связи с прорывом плотины власти начали эвакуировать людей из ряда населенных пунктов Новокаховского городского округа, расположенных вдоль берега Днепра.