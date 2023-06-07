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19:53, 7 июня 2023Интернет и СМИ

Малышева назвала главную угрозу для здоровья летом

Малышева назвала тромбообразование из-за обезвоживания главной угрозой для здоровья летом

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Врач-терапевт, доктор медицинских наук и телеведущая Елена Малышева и ее соведущий, кардиолог Герман Гандельман, назвали тромбообразование главной угрозой для здоровья в летнее время. В эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале специалисты рассказали, какую опасность несут тромбы и как уберечь себя от них. Выпуск передачи доступен на Rutube.

«Тромбы — вот главная угроза [лета]. (...) Если тромб в сердце, то случается инфаркт, если тромб в голове — инсульт», — заявила Малышева.

По словам Гандельмана, тромбы образуются из-за обезвоживания. Он объяснил, что в жару жидкость интенсивно выходит из организма, в результате чего кровь становится гуще, и в ней образуются сгустки, которые называются тромбами. Кардиолог добавил, что тромбы также бывают в артериях легких и венах нижних конечностей.

Чтобы снизить риски тромбообразования, специалисты посоветовали пить много жидкости летом и регулярно проходить диспансеризацию.

Ранее Гандельман назвал популярное советское блюдо, которое улучшает потенцию и защищает от инфарктов и инсультов. Врач заявил, что такими свойствами обладает салат винегрет.

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    Евгения Наумова
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