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19:22, 7 июня 2023Экономика

«Москвич» раскрыл количество проданных автомобилей

Московский автозавод «Москвич» продал 2,5 тысячи автомобилей за полгода

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Московскй завод «Москвич» раскрыл, сколько автомобилей удалось продать за первые шесть месяцев 2023 года. Их количество достигло 2,5 тысячи. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на пресс-службу производителя.

Речь идет о «Москвиче 3» и электрокарах «Москвиче 3e». Больше всего этих автомобилей россияне купили в апреле и мае — по 969 «Москвичей 3» и по 860 «Москвичей 3е», рассказали в пресс-службе «Москвича». Бензиновая версия кроссовера «Москвич 3» оказалась более популярной у россиян.

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В начале июня «Москвич» поднял цены на автомобили производства 2023 года. Бензиновый кроссовер «Москвич 3» в базовой комплектации «Стандарт» подорожал на 22 тысячи рублей, до 1,992 миллиона рублей. Версия с вариатором подорожала до 2,057 миллиона рублей. Стоимость электромобиля «Москвич 3е» выросла до 3,558 миллиона рублей.

В конце мая производитель сообщил, что с начала года ему удалось продать 77 электроавтомобилей «Москвич 3е». Так в компании ответили на информацию «Автостата» о том, что на учет были поставлены только 35 машин.

Завод «Москвич» запустили на базе бывшего предприятия Renault, которое после ухода компании из России перешло под контроль столичных властей. С начала 2023 года завод собирает китайские автомобили JAC JS4 (модель «Москвич 3») и Sehol E40X (модель «Москвич 3е»).

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    Мария Черкасова
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