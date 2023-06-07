Нехватка рабочих рук поставила под угрозу развитие крупнейшей экономики Европы

Bloomberg: без притока мигрантов число рабочих в Германии сократится на три миллиона

Численность рабочей силы в Германии перестала расти, что поставило под угрозу развитие крупнейшей экономики Европы. Об этом со ссылкой на данные правительственного исследовательским института Германии сообщает Bloomberg.

«Эпоха, в течение которой уровень жизни граждан повышался благодаря неуклонному расширению рабочей силы, подходит к концу», — отметили авторы исследования. Без серьезных изменений рынок труда в стране начнет резко сокращаться, что подорвет экономический рост, усилит инфляционное давление и создаст серьезные проблемы для производителей. В течение десяти лет число трудоспособных граждан сократится на семь процентов, или на три миллиона, если выходящих на пенсию немцев не заменит значительный приток мигрантов.

Чтобы избежать сокращения числа работников, стране нужно 400 тысяч новых кадров ежегодно. В предыдущие годы приток рабочих рук обеспечивали беженцы, при этом лишь половина из них смогла решить проблему с занятостью. Также ситуацию может исправить повышение производительности труда работников, но его будет достаточно, только чтобы обеспечить рост не более чем на один процент ежегодно.

Министр труда Германии Хубертус Хайль пообещал, что правительство сделает все возможное для привлечения квалифицированных работников, однако волна иммигрантов из Центральной и Восточной Европы замедляется по мере того, как уровень жизни в этих странах приближается к немецкому. Поэтому Германия ориентируется на кадры из Индии, с Филиппин, из Индонезии и Латинской Америки.

Также эксперты считают, что выходом из сложившейся ситуации может стать привлечение на работу людей пенсионного возраста. Сейчас в Германии трудятся менее девяти процентов пожилых людей, в то время как в США этот показатель равен 20 процентам, а в Японии — порядка 25. Однако не всем фирмам удается убедить сотрудников продолжать ходить на службу после достижения ими пенсионного возраста.

В начале июня Германии предрекли экономический кризис: по данным Статистического агентства ФРГ, валовой внутренний продукт (ВВП) снижается уже второй квартал подряд. В первом квартале текущего года он сократился на 0,3 процента, а в четвертом квартале 2022-го — на 0,5 процента. Причиной стал резкое подорожание электроэнергии. Стоимость на энергоносители поднялась из-за отказа покупать российское топливо и отсутствия альтернативных источников поставок.

Нарушение устойчивости немецкой экономики угрожает стабильности всей Европы — по словам главного исполнительного директора химического концерна BASF SE Мартина Брудермюллера, проблемы, с которыми столкнулась Германия, будут только накапливаться, и страну ожидает много перемен. Правительство страны уже пообещало ограничить цены на электроэнергию для энергоемких сфер промышленности — это решение может обойтись налогоплательщикам Германии в 30 миллиардов евро.