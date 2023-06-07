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02:46, 7 июня 2023Мир

Экс-губернатор Нью-Джерси выдвинул свою кандидатуру на выборах президента США

Экс-губернатор Нью-Джерси Кристи решил участвовать в выборах президента США в 2024 году

Фото: Chris Kleponis / Pool via CNP / M / Global Look Press

Экс-губернатор Нью-Джерси Крис Кристи принял решение участвовать в президентской гонке в 2024 году от Республиканской партии. Об этом сообщает Fox News.

Ка отмечает телеканал, соответствующее объявление он сделал во вторник, 6 июня, в ходе выступления перед своими сторонниками в штате Нью-Хэмпшир. «Я не могу гарантировать успех в том, что я собираюсь сделать. Но я гарантирую вам, что в конце концов у вас не останется сомнений в том, кто я такой, чего я стою и заслуживаю ли я этого», — заявил Кристи.

Ранее бывший вице-президент США Майк Пенс решил принять участие в выборах американского президента в ноябре 2024 года. Экс-соратник бывшего президента США Дональда Трампа намерен баллотироваться от Республиканской партии Соединенных Штатов. По мнению британского издания Sky News, Пенс является одним из главных соперников Трампа на предстоящих выборах.

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    Марина Совина
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