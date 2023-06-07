Названа причина невозможности начала переговоров между Россией и Украиной

Военный политолог Пернджиев: отсутствуют условия для начала переговоров России и Украины

Мирные переговоры между Россией и Украиной невозможны, пока продолжаются обстрелы мирного населения, а также поставки различной техники и систем вооружений. Кроме того, разговор о мире не имеет смысла, пока России не достигнет своих целей. Причину в разговоре с «Лентой.ру» назвал военный политолог, доцент кафедры политического анализа РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев.

«Во-первых, наша задача не выполнена: Донбасс мы не освободили, обстрелы продолжаются. Нет условий для переговоров. Для этого, в первую очередь, должны прекратиться обстрелы мирного населения, поставки техники. Какие могут быть переговоры без этого? Они ведь не возникают сами по себе», — заметил Перенджиев.

Он также обратил внимание на то, что на данный момент у Украины достаточно вооружений для продолжения конфликта. Кроме того, ряды военнослужащих регулярно пополняются, в том числе, с помощью граждан Польши.

«Словом, переговоры невозможны, пока агрессия продолжается, — подчеркнул военный политолог. — Даже если произойдет разгром ВСУ, то, как показывает практика, Запад просто начнет асимметричную войну. Это когда наносятся удары беспилотниками, ведутся действия, с помощью ДРГ. Как в случае с Каховской ГЭС».

6 июня глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что Вооруженные силы Украины предприняли давно обещанное Киевом контрнаступление. Для этого украинские войска сосредоточили большое количество личного состава и военной техники на разных участках линии боевого соприкосновения.