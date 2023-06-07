Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:36, 7 июня 2023Бывший СССР

Названа причина невозможности начала переговоров между Россией и Украиной

Военный политолог Пернджиев: отсутствуют условия для начала переговоров России и Украины
СюжетУдар по Каховской ГЭС

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Мирные переговоры между Россией и Украиной невозможны, пока продолжаются обстрелы мирного населения, а также поставки различной техники и систем вооружений. Кроме того, разговор о мире не имеет смысла, пока России не достигнет своих целей. Причину в разговоре с «Лентой.ру» назвал военный политолог, доцент кафедры политического анализа РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев.

«Во-первых, наша задача не выполнена: Донбасс мы не освободили, обстрелы продолжаются. Нет условий для переговоров. Для этого, в первую очередь, должны прекратиться обстрелы мирного населения, поставки техники. Какие могут быть переговоры без этого? Они ведь не возникают сами по себе», — заметил Перенджиев.

Он также обратил внимание на то, что на данный момент у Украины достаточно вооружений для продолжения конфликта. Кроме того, ряды военнослужащих регулярно пополняются, в том числе, с помощью граждан Польши.

«Словом, переговоры невозможны, пока агрессия продолжается, — подчеркнул военный политолог. — Даже если произойдет разгром ВСУ, то, как показывает практика, Запад просто начнет асимметричную войну. Это когда наносятся удары беспилотниками, ведутся действия, с помощью ДРГ. Как в случае с Каховской ГЭС».

6 июня глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что Вооруженные силы Украины предприняли давно обещанное Киевом контрнаступление. Для этого украинские войска сосредоточили большое количество личного состава и военной техники на разных участках линии боевого соприкосновения.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости
    Разведка Британии оценила угрозу для ЗАЭС от разрушения Каховской ГЭС
    Стало известно о готовности Месси выступать за «Барселону» бесплатно
    Минобороны заявило о попытках ВСУ прорвать оборону в Артемовске
    ВСУ выпустили по Шебекино более 60 снарядов из РСЗО «Град»
    ЕК запустила расследование против решившей изучить российское влияние Польши
    Два наркодилера пытались провезти в Россию 50 килограммов гашиша
    Женщина сорвала свадьбу бывшего мужа и назвала его невесту содержанкой
    Совфед одобрил закон о штрафах за выброшенных питомцев и укусы домашних животных
    Небо Нью-Йорка заволокло плотным дымом
    В ООН заявили об уничтожении надежды миллионов голодающих из-за Каховской ГЭС
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.