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18:57, 7 июня 2023Бывший СССР

Сапега покинула Белоруссию

Адвокат россиянки Сапеги Гашинский сообщил, что она покинула Белоруссию

Фото: Леонид Щеглов / БелТА / ТАСС

Россиянка Софья Сапега покинула территорию Белоруссии. Об этом сообщил адвокат девушки Антон Гашинский, передает ТАСС.

Он рассказал, что Сапега отправилась к своему отцу в Российскую Федерацию и добавил, что шансы на освобождение девушки были небольшими. «Слава богу, что все получилось», — сказал адвокат.

Об освобождении Сапеги стало известно 7 июня, ее помиловал президент Белоруссии Александр Лукашенко. Россиянка поблагодарила главу государства за помилование, назвав его «подарком» для нее и ее семьи.

Россиянка была задержана 23 мая 2021 года вместе с экс-главредом белорусского оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем. Вскоре девушка призналась, что вела Telegram-канал, в котором публиковались личные данные силовиков. В мае 2022 года суд приговорил девушку к шести годам колонии общего режима.

Ранее Лукашенко помиловал Протасевича, который заявил о безумной благодарности стране и лично президенту за это решение. Родные Сапеги отреагировали на освобождение бывшего парня россиянки, назвав его «козлом» и «сволочью».

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    Алевтина Запольская
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