Сапега покинула Белоруссию

Адвокат россиянки Сапеги Гашинский сообщил, что она покинула Белоруссию

Россиянка Софья Сапега покинула территорию Белоруссии. Об этом сообщил адвокат девушки Антон Гашинский, передает ТАСС.

Он рассказал, что Сапега отправилась к своему отцу в Российскую Федерацию и добавил, что шансы на освобождение девушки были небольшими. «Слава богу, что все получилось», — сказал адвокат.

Об освобождении Сапеги стало известно 7 июня, ее помиловал президент Белоруссии Александр Лукашенко. Россиянка поблагодарила главу государства за помилование, назвав его «подарком» для нее и ее семьи.

Россиянка была задержана 23 мая 2021 года вместе с экс-главредом белорусского оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем. Вскоре девушка призналась, что вела Telegram-канал, в котором публиковались личные данные силовиков. В мае 2022 года суд приговорил девушку к шести годам колонии общего режима.

Ранее Лукашенко помиловал Протасевича, который заявил о безумной благодарности стране и лично президенту за это решение. Родные Сапеги отреагировали на освобождение бывшего парня россиянки, назвав его «козлом» и «сволочью».