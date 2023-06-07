В России ответили на заявление Сербии о готовности сотрудничать с армией США

Депутат Чепа назвал заявление Вучича о готовности Сербии сотрудничать с США политическим

Заявление президента Сербии Александра Вучича о готовности республики сотрудничать с армией США является политическим и не проведет к реальным действиям, заявил зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. В беседе с «Лентой.ру» парламентарий предположил, что пророссийская позиция невыгодна для внутренней обстановки в балканской стране.

«К сожалению, пророссийская позиция будет вызывать значительную внутреннюю дестабилизацию в стране. Последнее время многие граждане Сербии не воспринимают некоторые заявления Вучича как по Косово, так и по некоторым другим вопросам. Поэтому я считаю, что способы защиты надо выбирать более тщательно», — заявил Чепа.

Депутат также выразил мнение, что за подобными заявлениями не последует ввода войск США на территорию Сербии и размещения американских военных баз.

«Я не думаю, что до этого дойдет. Во многом это носит более политический характер заявления. Еще раз говорю, что большинство сербов этого не понимают», — пояснил Чепа.

Ранее пресс-служба Вучича со ссылкой на слова главы государства сообщила, что Белград готов наращивать сотрудничество с армией США при условии сохранения нейтралитета.

«Наша страна при сохранении своего военного нейтралитета готова развивать партнерское сотрудничество с американской армией с целью поддержки мира и стабильности в регионе и за его пределами», — привела слова Вучича его пресс-служба.