Россия заявила о возможности ускорить создание газового хаба в Турции

Глава Минэнерго РФ Шульгинов заявил о возможности ускорить создание газового хаба в Турции

Министр энергетики России Николай Шульгинов заявил о возможности ускорить создание газового хаба в Турции. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, на сегодняшний день для этого сложились все условия. Глава ведомства отметил, что сроки организации хаба на данный момент не определены, однако работа по этому вопросу продолжается.

«Думаю, сейчас сложились все условия для того, чтобы совместно с коллегами ускорить решение вопроса», — сказал он.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал реализовать проект газового хаба, который был предложен российским лидером Владимиром Путиным. По словам главы Минэнерго Турции Фатиха Донмеза, газовый хаб будет запущен максимум в течение года. Чиновник отметил, что проект позволит продавать европейским государствам больше газа и «диверсифицировать источники энергоносителей применительно к Турции».