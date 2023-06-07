Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
22:27, 7 июня 2023Экономика

Россия заявила о возможности ускорить создание газового хаба в Турции

Глава Минэнерго РФ Шульгинов заявил о возможности ускорить создание газового хаба в Турции

Фото: Lisa Leutner / Reuters

Министр энергетики России Николай Шульгинов заявил о возможности ускорить создание газового хаба в Турции. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, на сегодняшний день для этого сложились все условия. Глава ведомства отметил, что сроки организации хаба на данный момент не определены, однако работа по этому вопросу продолжается.

«Думаю, сейчас сложились все условия для того, чтобы совместно с коллегами ускорить решение вопроса», — сказал он.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал реализовать проект газового хаба, который был предложен российским лидером Владимиром Путиным. По словам главы Минэнерго Турции Фатиха Донмеза, газовый хаб будет запущен максимум в течение года. Чиновник отметил, что проект позволит продавать европейским государствам больше газа и «диверсифицировать источники энергоносителей применительно к Турции».

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости
    Киев признал отсутствие доказательств причастности России к ЧП на Каховской ГЭС
    Месси объяснил отказ от возвращения в «Барселону»
    Болельщики разбили голову футболисту стаканом во время финала Лиги конференций
    На Украине оценили возможность восстановления Каховской ГЭС
    Блинкена обвинили в бесчеловечном отношении к украинцам
    Президент Чехии подписал закон о расходах на оборону
    Большинство европейцев выступили за сохранение отношений с Россией
    Путин поговорил по телефону с наследным принцем Саудовской Аравии
    Россия заявила о возможности ускорить создание газового хаба в Турции
    Папе Римскому провели операцию
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.