На картине 1937 года нашли свидетельство путешествия во времени

The Sun: в США на фреске 1937 года обнаружили свидетельство путешествия во времени

Сторонники теорий заговора нашли свидетельство путешествий во времени на фреске, созданной в 1937 году в США. Об этом сообщает The Sun.

Странный объект, напоминающий смартфон, обнаружили на одной из шести картин-фресок, украшающих здание почтамта в Спрингфилде, штат Массачусетс. На картине, написанной художником Умберто Романо, изображено прибытие английских колонистов на территорию будущего города около 1620 года. На ней среди индейцев стоит известный мореплаватель и торговец мехами Уильям Пинчон. По всей видимости, сюжет изображает процесс торговли. Однако один из аборигенов, сидящий справа от Пинчона, держит в руках на уровне глаз странный прямоугольный предмет, напоминающий современный смартфон.

Впрочем, искусствовед и писатель Дэниэл Кроун, который изучает творчество Романо, предположил, что в руках у индейца находится обычное зеркальце. «Вероятнее всего, он держит предмет, привезенный европейцами, например, зеркало. Зеркала часто становились предметом обмена во время торговли с поселенцами», — рассказал Кроун.

Такое объяснение убедило не всех. Некоторые пользователи интернета по-прежнему уверены, что странную деталь на фреске можно считать одним из доказательств путешествий во времени.

Ранее сообщалось, что любители искусства обнаружили смартфон на картине 1882 года. На гравюре поэт Роберт Бернс и его возлюбленная держат в руках странный прямоугольный предмет.

