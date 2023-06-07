Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
07:00, 7 июня 2023Из жизни

На картине 1937 года нашли свидетельство путешествия во времени

The Sun: в США на фреске 1937 года обнаружили свидетельство путешествия во времени

Фото: US Postal Service / The Sun

Сторонники теорий заговора нашли свидетельство путешествий во времени на фреске, созданной в 1937 году в США. Об этом сообщает The Sun.

Странный объект, напоминающий смартфон, обнаружили на одной из шести картин-фресок, украшающих здание почтамта в Спрингфилде, штат Массачусетс. На картине, написанной художником Умберто Романо, изображено прибытие английских колонистов на территорию будущего города около 1620 года. На ней среди индейцев стоит известный мореплаватель и торговец мехами Уильям Пинчон. По всей видимости, сюжет изображает процесс торговли. Однако один из аборигенов, сидящий справа от Пинчона, держит в руках на уровне глаз странный прямоугольный предмет, напоминающий современный смартфон.

Материалы по теме:
Альпы, Ван Гог и Внутреннее море: что можно увидеть на самых невероятных велодорожках мира?
Альпы, Ван Гог и Внутреннее море:что можно увидеть на самых невероятных велодорожках мира?
20 июня 2021
Больная фантазия. Прозрачная церковь, бриллианты и летящий ангел: как выглядят самые необычные здания мира
Больная фантазия.Прозрачная церковь, бриллианты и летящий ангел: как выглядят самые необычные здания мира
30 марта 2021

Впрочем, искусствовед и писатель Дэниэл Кроун, который изучает творчество Романо, предположил, что в руках у индейца находится обычное зеркальце. «Вероятнее всего, он держит предмет, привезенный европейцами, например, зеркало. Зеркала часто становились предметом обмена во время торговли с поселенцами», — рассказал Кроун.

Такое объяснение убедило не всех. Некоторые пользователи интернета по-прежнему уверены, что странную деталь на фреске можно считать одним из доказательств путешествий во времени.

Ранее сообщалось, что любители искусства обнаружили смартфон на картине 1882 года. На гравюре поэт Роберт Бернс и его возлюбленная держат в руках странный прямоугольный предмет.

Что думаешь? Оцени!
    Антонина Черташ
    Обсудить
    Последние новости
    В Херсонской области заявили об ухудшении ситуации в Голой Пристани. Город вслед за Алешками начал уходить под воду
    Разрушения Каховской ГЭС поставили под угрозу 22 тысячи человек
    Сноуден объяснил свое решение остаться в России
    Контрнаступление украинской армии назвали прелюдией
    Уровень воды в Новой Каховке после разрушения дамбы ГЭС начал спадать
    Сексолог дала советы о первом интимном опыте женщинам старше 30
    На картине 1937 года нашли свидетельство путешествия во времени
    Финансист рассказала о способах накопить деньги в 2023 году
    На 3D-принтере напечатали повязки для лечения рака
    Во Франции пожаловались на последствия запрета полетов над Россией
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.