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14:00, 7 июня 2023Мир

В ООН заявили об уничтожении надежды миллионов голодающих из-за Каховской ГЭС

ООН: разрушение Каховской ГЭС уничтожает надежду 345 миллионов голодающих

Фото: Alexey Konovalov / TASS / Reuters

Разрушение Каховской ГЭС уничтожает надежду для 345 миллионов голодающих во всем мире. Об этом заявили во Всемирной продовольственной программе (ВПП) ООН, передает Zeit.

По словам главы берлинского офиса ВПП, масштабное наводнение уничтожает только что посеянное зерно. «Цены на продукты питания на мировом рынке все еще находятся на 10-летнем максимуме. Мы не можем позволить себе больше страданий», — подчеркнул он.

Каховская ГЭС в Херсонской области была частично разрушена в ночь на 6 июня. В результате инцидента произошел неконтролируемый сброс воды из Каховского водохранилища. Произошедшее назвали терактом и подчеркнули необходимость изучить последствия.

Эксперт РАН, океанолог, гидрофизик Сергей Станичный предрек, что из-за разрушения Каховской гидроэлектростанции может случиться экологическая катастрофа, всей экосистеме поймы Днепра будет нанесен большой ущерб.

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    Виктория Кондратьева
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