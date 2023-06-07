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11:48, 7 июня 2023Среда обитания

Из-за разрушения Каховской ГЭС предрекли экологическую катастрофу

Океанолог Станичный: разрушение Каховской ГЭС приведет к экологической катастрофе
СюжетУдар по Каховской ГЭС

Фото: Alina Smutko / Reuters

Эксперт РАН, океанолог, гидрофизик Сергей Станичный предрек, что из-за разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) может случиться экологическая катастрофа, всей экосистеме поймы Днепра будет нанесен большой ущерб. Слова специалиста передает ТАСС.

«Эти огромные объемы воды, которые двинулись к Черному морю, будут вымывать грязь и все что угодно, вынесут грязь и в Днепро-Бугский лиман. Это приведет к экологической катастрофе. Пойма Днепра будет залита. Это очень сильный удар по экосистеме», — отметил Станичный.

По словам эксперта, проблемы с водоснабжением затронут города по разные стороны Каховского водохранилища. Однако более детальную оценку последствиям произошедшего можно будет дать спустя два-три дня после разрушения.

Каховская ГЭС в Херсонской области была частично разрушена в ночь на 6 июня. В результате произошел неконтролируемый сброс воды из Каховского водохранилища. Произошедшее назвали терактом и подчеркнули необходимость изучить последствия.

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    Нина Ташевская
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