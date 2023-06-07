В России стали меньше пользоваться банковскими картами

Число активных платежных карт в России в первом квартале сократилось на 7,4 миллиона

В первом квартале 2023 года число активных платежных карт в России сократилось на 7,4 миллиона. Это произошло впервые с середины 2020 года. При этом общее количество выданных банками платежных карт продолжает расти. По итогам января-марта их количество превысило 400 миллионов. Об этом говорится в статистическом бюллетене, опубликованном Центробанком (ЦБ).

Всего за период с января по март было эмитировано 11,3 миллиона новых карт. Это немного ниже результатов четвертого (на 5,8 процента) и первого кварталов (на 8 процентов) 2022 года.

Количество используемых платежных карт, по которым россияне в течение квартала проводили операции, сократилось на 7,39 миллиона с начала года — до 245,3 миллиона штук. Последний раз использование карт падало во втором квартале 2020 года на фоне введения карантинных ограничений.

Сокращение числа активных карт может быть связано с тем, что многие брали карты платежной системы «Мир» в режиме «попробовать» и «про запас», опасаясь, что карты международных платежных систем перестанут работать, рассказал глава правления ассоциации «Финансовые инновации» Роман Прохоров. «Попробовали, сравнили кешбэки и вернулись к картам международных платежных систем, где кешбэки в ряде случае пока лучше, чем по картам "Мир"», — отметил он.

Также негативная динамика использования карт могла возникнуть из-за окончания действия некоторых операций определенного вида карт — например, виртуальных, которые выпускаются моментально, но используются для одной трансакции, отметил эксперт на рынке платежных карт Дмитрий Вишняков.

Согласно данным ЦБ, за прошедший квартал операции розничных клиентов по картам составили 35,8 триллиона рублей, на 1,3 процента выше, чем годом ранее, и на 12 процентов ниже, чем в четвертом квартале 2022 года. Из них 6,9 триллиона рублей составили операции обналичивания, 11,7 триллиона рублей — оплата товаров и услуг. В среднем в 2022 году статистика операций была схожей.

В первом квартале не стали снимать больше наличных, при том что общий объем наличных денег в обращении в целом по системе к началу апреля вырос до 16,7 триллиона рублей. Эксперты это объясняют тем, что статистика снятия по картам отражает то, сколько операций было проведено через банкоматы, для крупных же сумм обычно заказывают деньги в отделении банков. «Соответственно, когда речь идет о необходимости получения крупных сумм, выгоднее получать их непосредственно со счетов», — отметил Прохоров.

Участники рынка также отметили, что сейчас выпуск карт «Мир» после прошлогоднего всплеска вышел на плато. Карты «Мир» ограниченно используют за рубежом, поэтому в сезон отпусков их выпуск не растет. Эксперты считают, что влияние на рост выпуска может оказать начало действия карт на новых российских территориях. Кроме того, рост эмиссии в будущем можно прогнозировать на фоне перевыпуска карт ушедших с российского рынка платежных систем.

Ранее в России оценили стоимость импортозамещения терминалов для приема карт. Ассоциация банков России (АБР) предложила Минпромторгу субсидировать представителям платежной индустрии импортозамещение французских терминалов. Для этого понадобится 40 миллиардов рублей, заявили в АБР.