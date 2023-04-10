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12:36, 10 апреля 2023Экономика

В России оценили стоимость импортозамещения терминалов для приема карт

«Ведомости»: АБР оценила импортозамещение POS-терминалов Ingenico в 40 миллиардов рублей

Фото: Clay Banks / Unsplash

Ассоциация банков России (АБР) предложила Минпромторгу субсидировать представителям платежной индустрии импортозамещение французских терминалов для приема банковских карт Ingenico. Организация оценивает стоимость замены оборудования в 40 миллиардов рублей, пишут «Ведомости». Представитель ведомства подтвердил получение соответствующего предложения.

Вице-президент АБР Алексей Войлуков объяснил, что финансовая поддержка может понадобиться всем, кто может испытывать проблемы с заменой зарубежных POS-терминалов: банкам, российским производителям и другим участникам платежной индустрии. «Механизм может быть разный, мы не конкретизируем его, чтобы не ограничивать Минпромторг в возможностях выбора и предложений», — указал он.

О проблемах с заменой иностранного оборудования для приема карт говорят и в Центробанке. По словам представителя регулятора, это системная задача, которую необходимо решать на уровне производителей. В Минпромторге же заявляют, что вопрос импортозамещения платежных терминалов в настоящее время прорабатывается.

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В то же время участники рынка считают, что для импортозамещения POS-терминалов в субсидировании нет необходимости. Представитель «ФК Открытие» соглашается, что поддержка может ускорить замену терминалов, но перейти на новые образцы можно, пока действует срок годности текущего оборудования. Руководитель департамента развития эквайринга и платежных сервисов Альфа-банка Алексей Киричек считает, что на импортозамещение потребуется около года.

Компания Ingenico, один из крупнейших производителей терминалов для приема карт к оплате, полностью ушла из России в середине прошлого года, однако продолжала осуществлять техподдержку своих устройств до конца марта 2023 года. Доля работающих POS-терминалов Ingenico в России — около 50 процентов, отмечал ранее генеральный директор поставщика платежных решений INPAS Илья Коробов.

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Мария Грушко
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