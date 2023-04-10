В России оценили стоимость импортозамещения терминалов для приема карт
Ассоциация банков России (АБР) предложила Минпромторгу субсидировать представителям платежной индустрии импортозамещение французских терминалов для приема банковских карт Ingenico. Организация оценивает стоимость замены оборудования в 40 миллиардов рублей, пишут «Ведомости». Представитель ведомства подтвердил получение соответствующего предложения.
Вице-президент АБР Алексей Войлуков объяснил, что финансовая поддержка может понадобиться всем, кто может испытывать проблемы с заменой зарубежных POS-терминалов: банкам, российским производителям и другим участникам платежной индустрии. «Механизм может быть разный, мы не конкретизируем его, чтобы не ограничивать Минпромторг в возможностях выбора и предложений», — указал он.
О проблемах с заменой иностранного оборудования для приема карт говорят и в Центробанке. По словам представителя регулятора, это системная задача, которую необходимо решать на уровне производителей. В Минпромторге же заявляют, что вопрос импортозамещения платежных терминалов в настоящее время прорабатывается.
В то же время участники рынка считают, что для импортозамещения POS-терминалов в субсидировании нет необходимости. Представитель «ФК Открытие» соглашается, что поддержка может ускорить замену терминалов, но перейти на новые образцы можно, пока действует срок годности текущего оборудования. Руководитель департамента развития эквайринга и платежных сервисов Альфа-банка Алексей Киричек считает, что на импортозамещение потребуется около года.
Компания Ingenico, один из крупнейших производителей терминалов для приема карт к оплате, полностью ушла из России в середине прошлого года, однако продолжала осуществлять техподдержку своих устройств до конца марта 2023 года. Доля работающих POS-терминалов Ingenico в России — около 50 процентов, отмечал ранее генеральный директор поставщика платежных решений INPAS Илья Коробов.