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20:16, 7 июня 2023Мир

Решение Швейцарии разрешить реэкспорт оружия на Украину объяснили

Политолог Бышок заявил о снижении числа сохраняющих нейтральный статус стран

Фото: Press service of the Ukrainian Armed Forces General Staff / Reuters

Решение парламента Швейцарии разрешить реэкспортировать оружие собственного оружия на территорию Украины связано с общеевропейскими ценностями и видением конфликта Москвы и Киева. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказал политолог, кандидат политических наук Станислав Бышок.

«Были большие дебаты, в какой-то момент казалось, что они выскажутся против реэкспорта. Первое мнение, что Швейцария должна оставаться нейтральной страной, а второе мнение, что в случае того же украинского кейса, они дают оружие для обороны, а оборона — это не совсем война. Это то, что вполне вписывается в нынешнее средневзвешенное европейское представление о правильном и неправильном», — объяснил он.

По мнению Станислава Бышка, Швейцария уже перестала быть нейтральной страной, как и другие европейские государства.

Проблема последних полутора лет с начала российской военной кампании на Украине в том, что стало меньше стран, по крайней мере в Европе, которые остаются нейтральными

Станислав Бышокполитолог

«Мы видим вступление в прошлом нейтральной Финляндии в НАТО, процесс вступления до этого нейтральной Швеции, а теперь такое решение швейцарского парламента. Это фактически снижение статуса нейтральности. Голосование Швейцарии показывает, что сейчас традиционно нейтральным странам представляется, что полный нейтралитет — это какая-то недостижимая величина, и необходимо как-то обозначать свою позицию», — заключил он.

Ранее верхняя палата парламента Швейцарии одобрила поправку в закон, которая разрешает реэкспорт оружия на территорию Украины. Теперь поправку вновь рассмотрит нижняя палата парламента, которая ранее проголосовала против нее.

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    Мария Сметанина
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