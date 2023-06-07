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20:19, 7 июня 2023Ценности

50-летняя блогерша ответила стыдившим ее за любовь к молодежным нарядам хейтерам

50-летняя блогерша Тинг примерила молодежные наряды с кожаной мини-юбкой и коротким топом

Кадр: @TINGMYSTYLE / TikTok

Зрелая блогерша Тинг (фамилия неизвестна) ответила хейтерам в сети, которые стыдили ее за любовь к молодежным нарядам. Соответствующая публикация появилась в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает более 140 тысяч подписчиков.

На размещенных кадрах 50-летняя инфлюэнсерша с никнеймом @tingmystyle примерила несколько стильных нарядов. Она надела черную кожаную мини-юбку, блузку и женскую фуражку. Затем юзерша сменила образ на асимметричный укороченный топ с одним рукавом и рваные джинсы на низкой посадке. Помимо этого, женщина предстала в образе, состоящем из красных брюк со стрелками и темно-зеленого топа.

По словам пользовательницы сети, она регулярно сталкивается с осуждением со стороны общественности по поводу своей внешности. «Укороченные топы не для женщин вашего возраста», «Яркие цвета в 50 лет надевать не стоит», — процитировала она поступающие в свой адрес комментарии.

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«Никогда прежде не слышала столько глупостей. Женщины старше 50 могут одеваться вот что угодно и чувствовать себя потрясающе!» — заявила она.

В мае 62-летняя блогерша с моложавой внешностью раскрыла секрет красоты. На размещенных кадрах пользовательница продемонстрировала при естественном освещении гладкую блестящую кожу, на которой видны минимальные признаки возрастных изменений. Инфлюэнсерша пояснила, что поддерживать себя в форме ей помогают ночной сон длительностью не менее семи часов и употребление достаточного количества разноцветных фруктов и овощей, а также белка.

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    Екатерина Ештокина
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