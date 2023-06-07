Захарова высмеяла Зеленского за критику ООН и Красного Креста

Мария Захарова высмеяла Зеленского за критику ООН и МККК словами «чупакабра недовольна»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла президента Украины Владимира Зеленского за критику ООН и Международного комитета Красного Креста (МККК) из-за их реакции на разрушение Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) и последовавшего за ним наводнения. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Чупакабра недовольна», — прокомментировала Захарова.

Ранее Зеленский заявил, что представители ООН и Красного Креста не приехали в зону ЧП, несмотря на то, что катастрофа произошла еще вчера. «Их там нет!» — отметил он.

Ранее МККК отреагировал на разрушение плотины Каховской ГЭС, назвав его одним из самых значительных повреждений гражданской инфраструктуры с февраля прошлого года.

В Организации Объединенных Наций сообщили, что в Херсон прибыли сотрудники ООН. Они оценивают ситуацию с разрушением станции. На месте также присутствуют члены еще пяти агентств и неправительственных организаций.