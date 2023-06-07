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20:53, 7 июня 2023Забота о себе

Диетолог назвала способную замедлить старение ягоду

Диетолог Елена Соломатина: земляника способна замедлить старение

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Земляника обладает множеством уникальных целебных свойств, считает врач-диетолог Елена Соломатина. В интервью «Вечерней Москве» она назвала пользу употребления лесной ягоды.

Диетолог отметила, что земляника обладает противовоспалительным, потогонным, антимикробным и мочегонным действием. Кроме того, по словам врача, употребление ягод способно нейтрализовать раковые клетки и замедлить процесс старения.

Плоды земляники полезно есть тем, у кого имеются воспалительные процессы в желудке и желчном пузыре. Эти ягоды нормализуют обменные процессы в организме

Елена Соломатинаврач-диетолог

Диетолог добавила, что пользу приносят не только ягоды, но и листья растения — они оказывают мочегонный эффект. При этом Соломатина предупредила, что аллергикам и детям следует с осторожностью употреблять землянику или отказаться от нее, поскольку ягода является сильным аллергеном. Здоровым людям не рекомендуется съедать более 500 граммов в сутки. Кроме того, врач посоветовала не есть землянику натощак, так как она способна спровоцировать обострение болезней пищеварительного тракта из-за повышенной кислотности.

Соломатина отметила, что землянику нельзя долго хранить в холодильнике, а перед употреблением ягоду необходимо тщательно промыть под проточной водой.

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Ранее врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух назвала безопасную для здоровья порцию клубники. По словам специалиста, при употреблении ягоды не стоит забывать об умеренности, несмотря на ее полезные свойства.

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    Екатерина Улитина
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