Врач назвала безопасную для здоровья порцию клубники

Гастроэнтеролог Кашух посоветовала съедать не более 250 граммов клубники в день

Врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух назвала безопасную для здоровья человека порцию клубники. По словам специалиста, при употреблении ягоды не стоит забывать об умеренности, несмотря на ее полезные свойства, пишет «Газета.Ru».

«Оптимальная суточная доза клубники для взрослого человека — 200–250 грамм, ее превышение грозит расстройством ЖКТ. Кроме того, клубника — сильный аллерген, поэтому стоит очень аккуратно вводить ее в питание ребенка», — предупредила эксперт.

Также ягоду необходимо с осторожностью включать в рацион людям с гастритом и язвенной болезнью. При этом, по словам Кашух, если соблюдать в употреблении клубники норму, она принесет организму только пользу. Ягода содержит много клетчатки и пектинов. Кроме того, клубника богата витаминами группы В, С, А, РР, а также железом, калием.

Она также отметила, что фтор и кальций в составе летней ягоды укрепляют кости, а марганец благоприятно влияет на обмен углеводов. А благодаря калию клубника помогает избавиться от отеков и служит профилактикой болезней почек и мочевыводящих путей.

Ранее нутрициолог Екатерина Войтенко рассказала, что, несмотря на пользу клубники для здоровья, лучше отказаться от ее употребления в пищу при некоторых заболеваниях. Врач посоветовала воздержаться от употребления в пищу клубники тем, у кого диагностированы сильная аллергия, проблемы в работе ЖКТ, язва, желчекаменная болезнь. Также с осторожностью стоит включать ее в рацион при повышенной кислотности желудка.