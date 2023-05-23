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20:37, 23 мая 2023Забота о себе

Названа опасность клубники для некоторых людей

Нутрициолог Войтенко посоветовала отказаться от клубники при язве и проблемах с ЖКТ

Фото: Raghavendra Mithare / Unsplash

Несмотря на пользу клубники для здоровья, лучше отказаться от ее употребления в пищу при некоторых заболеваниях. Нутрициолог Екатерина Войтенко в ходе беседы с «Пятым каналом» назвала случаи, в которых ягода может представлять опасность.

По словам специалистки, в клубнике содержится большое количество ценных веществ, в том числе витамин С, а также фолиевая кислота, витамины группы В, А, Е и железо. Однако некоторым людям есть эту ягоду противопоказано.

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Войтенко посоветовала воздержаться от употребления в пищу клубники тем, у кого диагностированы сильная аллергия, проблемы в работе ЖКТ, язва, желчекаменная болезнь. Также с осторожностью стоит включать ее в рацион при повышенной кислотности желудка.

При подобных хронических диагнозах не следует использовать клубнику в качестве перекуса. Нужно есть ягоду строго после еды и в умеренных количествах, которое может назначить только врач

Екатерина Войтенко нутрициолог

В качестве безопасной суточной нормы клубники для относительно здоровых людей Войтенко назвала 300-400 граммов. Это количество лучше съесть не за один раз, а разбить на несколько приемов пищи, чтобы обезопасить себя от аллергической реакции.

Ранее врач-токсиколог Михаил Кутушов предупредил, что некоторые популярные диеты могут быть опасны для здоровья. В частности, навредить могут монодиеты по названию продуктов, например, гречневая или шоколадная, сообщил он.

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Наталья Обрядина
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