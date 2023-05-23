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17:21, 23 мая 2023Забота о себе

Названы разрушительные для здоровья диеты

Токсиколог Михаил Кутушов: водные диеты и модный биохакинг опасны для здоровья

Фото: Farhad Ibrahimzade / Unsplash

Популярные диеты могут быть опасны для здоровья, предупредил врач-токсиколог Михаил Кутушов. Его слова приводит «Газета.ru».

Разрушительными для здоровья он назвал препараты для похудения. По его словам, они действительно сжигают жир, но обладают огромным списком побочных эффектов вплоть до летального исхода. Кроме того, вредным Кутушов считает модный «биохакинг». «Смысл биохакинга сводится к изменению всех пищевых привычек. Часто предлагается пить только минеральную воду и другие жидкости», — объяснил он. Врач добавил, что вес действительно будет уменьшаться, однако при этом серьезно пострадают обмен веществ, иммунитет, печень, желтый пузырь и другие органы и системы организма.

Опасны, продолжил Кутушов, и диеты по названию продуктов, например, гречневая или шоколадная. «Они не принесут никакой пользы организму и не помогут вам полноценно похудеть. Жир будет уходить, но при этом качество кожи и вашего здоровья будут оставлять желать лучшего», — предостерег он от таких диет. Кроме того, как добавил токсиколог, вредны лимонная и водная диеты, которые могут отрицательно сказаться и на здоровье человека, и на его внешности.

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Александра Лисица
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