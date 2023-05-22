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19:03, 22 мая 2023Забота о себе

Назван действенный метод похудеть без диет для женщин зрелого возраста

Тренер Сара Линдсей посоветовала зрелым женщинам качать мышцы, чтобы похудеть

Фото: Unsplash

Занятия силовыми видами спорта помогают женщинам зрелого возраста похудеть без жестких диет и голодания, считает десятикратная чемпионка Великобритании по конькобежному спорту и личный тренер Сара Линдсей. Действенный метод сохранить подтянутую фигуру после 50 лет она назвала в авторской колонке для Daily Mail.

По мнению Линдсей, женщинам в зрелом возрасте следует заниматься силовыми видами спорта и качать мышцы, чтобы похудеть. Спортсменка объяснила, что мышцы даже в состоянии покоя сжигают намного больше калорий, чем жировые ткани. Таким образом, увеличивая мышечную массу, человек ускоряет метаболизм и теряет жир без каких-либо ограничений в еде.

Линдсей добавила, что для достижения нужного результата достаточно проводить три силовые тренировки в неделю дома или в спортзале. Кроме того, необходимо следить, чтобы организм получал необходимые для формирования мышц вещества. Спортсменка посоветовала к каждому приему пищи добавлять богатые белком продукты — мясо, рыбу, яйца, тофу, бобовые. По ее мнению, первую ударную дозу белка организм должен получить утром. Для этого она посоветовала есть на завтрак стейк вместо привычной колбасы. Углеводы, содержащиеся в картофеле, рисе и других злаках, Линдсей советует приберечь до обеда, а закончить день более легким блюдом из овощей и рыбы.

Британская спортсменка заявила, что не поддерживает популярный среди диетологов запрет на сладости. По ее мнению, темный шоколад можно есть каждый день, а сразу после тренировки допустимо полакомиться пирожным или куском торта. Она объяснила, что мышцы впитывают любую глюкозу в первые 20 минут после активной работы, так как стремятся пополнить запасы гликогена — полисахарида, который хранится в печени и скелетных мышцах.

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Екатерина Улитина
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