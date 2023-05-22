Назван действенный метод похудеть без диет для женщин зрелого возраста

Тренер Сара Линдсей посоветовала зрелым женщинам качать мышцы, чтобы похудеть

Занятия силовыми видами спорта помогают женщинам зрелого возраста похудеть без жестких диет и голодания, считает десятикратная чемпионка Великобритании по конькобежному спорту и личный тренер Сара Линдсей. Действенный метод сохранить подтянутую фигуру после 50 лет она назвала в авторской колонке для Daily Mail.

По мнению Линдсей, женщинам в зрелом возрасте следует заниматься силовыми видами спорта и качать мышцы, чтобы похудеть. Спортсменка объяснила, что мышцы даже в состоянии покоя сжигают намного больше калорий, чем жировые ткани. Таким образом, увеличивая мышечную массу, человек ускоряет метаболизм и теряет жир без каких-либо ограничений в еде.

Линдсей добавила, что для достижения нужного результата достаточно проводить три силовые тренировки в неделю дома или в спортзале. Кроме того, необходимо следить, чтобы организм получал необходимые для формирования мышц вещества. Спортсменка посоветовала к каждому приему пищи добавлять богатые белком продукты — мясо, рыбу, яйца, тофу, бобовые. По ее мнению, первую ударную дозу белка организм должен получить утром. Для этого она посоветовала есть на завтрак стейк вместо привычной колбасы. Углеводы, содержащиеся в картофеле, рисе и других злаках, Линдсей советует приберечь до обеда, а закончить день более легким блюдом из овощей и рыбы.

Британская спортсменка заявила, что не поддерживает популярный среди диетологов запрет на сладости. По ее мнению, темный шоколад можно есть каждый день, а сразу после тренировки допустимо полакомиться пирожным или куском торта. Она объяснила, что мышцы впитывают любую глюкозу в первые 20 минут после активной работы, так как стремятся пополнить запасы гликогена — полисахарида, который хранится в печени и скелетных мышцах.

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