Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:32, 8 июня 2023Мир

Влияние подрыва аммиакопровода на продление зерновой сделки оценили

Политолог Блохин заявил об утрате целесообразности зерновой сделки для России

Фото: Yoruk Isik / Reuters

У Москвы пропала потребность в продлении зерновой сделки в связи с рядом недружественных действий против России, в том числе с подрывом аммиакопровода ТольяттиОдесса, заявил ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин. В беседе с «Лентой.ру» специалист объяснил, почему зерновая сделка утратила целесообразность.

«Зерновая сделка — это, на самом деле, попытка нормализовать отношения с Западом с нашей стороны. Мы идем Западу навстречу и решаем их проблемы с продовольствием. Очевидно, что продолжать решать проблемы Запада и идти навстречу в условиях такой бескомпромиссной конфронтации, холодной войны глупо», — сообщил политолог, отметив, что одним из примеров враждебных действий в отношении России является подрыв аммиакопровода Тольятти — Одесса.

Целесообразности в этой зерновой сделке больше нет

Константин Блохинведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН

Так, по его мнению, изначальный смысл зерновой сделки — поэтапная нормализация отношений с Западом — в нынешних условиях потерял свое значение.

«Россия полагала, что эта зерновая сделка послужит толчком для решения других проблем. Условно говоря, что мы начнем с зерновой сделки и потом шаг за шагом сможем сесть за стол переговоров с Западом по более широкому кругу вопросов, по той же самой Украине», — уточнил политолог.

Запад же, вместо того чтобы садиться за стол переговоров, поэтапно лишь создает для нас проблемы

Константин Блохинведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что подрыва аммиакопровода Тольятти — Одесса в Харьковской области может негативно сказаться на дальнейшей судьбе зерновой сделки.

«Мы не знаем, какие там разрушения, мы не знаем, что дальше собирается делать украинская сторона с этой веткой», — сообщил пресс-секретарь президента РФ, уточнив, что эта тема фигурировала в качестве основной части той половины сделки, которая касалась Москвы.

5 июня, Минобороны сообщило, что украинская диверсионно-разведывательная группа подорвала аммиакопровод Тольятти — Одесса. В ведомстве назвали подрыв террористическим актом.

Что думаешь? Оцени!
    Кирилл Садовский
    Обсудить
    Последние новости
    Опубликованы кадры горящего танка Leopard 2
    В Windows 11 появился обновленный «Проводник»
    В Турции подтвердили намерения по переговорам России и Украины
    Москвичка устроила дебош в прокуратуре из-за проверки документов
    Возможность сократить срок отключения воды летом до трех дней оценили
    На Украине рассказали о планах по производству дальнобойных ракет
    В Минобороны оценили силы наступавшей на запорожском направлении группировки ВСУ
    ВСУ обстреляли приграничный российский регион
    Влияние подрыва аммиакопровода на продление зерновой сделки оценили
    В России откроют дополнительный воздушный коридор для полетов на юг
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.