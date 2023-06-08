Влияние подрыва аммиакопровода на продление зерновой сделки оценили

Политолог Блохин заявил об утрате целесообразности зерновой сделки для России

У Москвы пропала потребность в продлении зерновой сделки в связи с рядом недружественных действий против России, в том числе с подрывом аммиакопровода Тольятти — Одесса, заявил ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин. В беседе с «Лентой.ру» специалист объяснил, почему зерновая сделка утратила целесообразность.

«Зерновая сделка — это, на самом деле, попытка нормализовать отношения с Западом с нашей стороны. Мы идем Западу навстречу и решаем их проблемы с продовольствием. Очевидно, что продолжать решать проблемы Запада и идти навстречу в условиях такой бескомпромиссной конфронтации, холодной войны глупо», — сообщил политолог, отметив, что одним из примеров враждебных действий в отношении России является подрыв аммиакопровода Тольятти — Одесса.

Целесообразности в этой зерновой сделке больше нет Константин Блохин ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН

Так, по его мнению, изначальный смысл зерновой сделки — поэтапная нормализация отношений с Западом — в нынешних условиях потерял свое значение.

«Россия полагала, что эта зерновая сделка послужит толчком для решения других проблем. Условно говоря, что мы начнем с зерновой сделки и потом шаг за шагом сможем сесть за стол переговоров с Западом по более широкому кругу вопросов, по той же самой Украине», — уточнил политолог.

Запад же, вместо того чтобы садиться за стол переговоров, поэтапно лишь создает для нас проблемы Константин Блохин ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что подрыва аммиакопровода Тольятти — Одесса в Харьковской области может негативно сказаться на дальнейшей судьбе зерновой сделки.

«Мы не знаем, какие там разрушения, мы не знаем, что дальше собирается делать украинская сторона с этой веткой», — сообщил пресс-секретарь президента РФ, уточнив, что эта тема фигурировала в качестве основной части той половины сделки, которая касалась Москвы.

5 июня, Минобороны сообщило, что украинская диверсионно-разведывательная группа подорвала аммиакопровод Тольятти — Одесса. В ведомстве назвали подрыв террористическим актом.