Влияние подрыва аммиакопровода на продление зерновой сделки оценили
У Москвы пропала потребность в продлении зерновой сделки в связи с рядом недружественных действий против России, в том числе с подрывом аммиакопровода Тольятти — Одесса, заявил ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин. В беседе с «Лентой.ру» специалист объяснил, почему зерновая сделка утратила целесообразность.
«Зерновая сделка — это, на самом деле, попытка нормализовать отношения с Западом с нашей стороны. Мы идем Западу навстречу и решаем их проблемы с продовольствием. Очевидно, что продолжать решать проблемы Запада и идти навстречу в условиях такой бескомпромиссной конфронтации, холодной войны глупо», — сообщил политолог, отметив, что одним из примеров враждебных действий в отношении России является подрыв аммиакопровода Тольятти — Одесса.
Целесообразности в этой зерновой сделке больше нет
Так, по его мнению, изначальный смысл зерновой сделки — поэтапная нормализация отношений с Западом — в нынешних условиях потерял свое значение.
«Россия полагала, что эта зерновая сделка послужит толчком для решения других проблем. Условно говоря, что мы начнем с зерновой сделки и потом шаг за шагом сможем сесть за стол переговоров с Западом по более широкому кругу вопросов, по той же самой Украине», — уточнил политолог.
Запад же, вместо того чтобы садиться за стол переговоров, поэтапно лишь создает для нас проблемы
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что подрыва аммиакопровода Тольятти — Одесса в Харьковской области может негативно сказаться на дальнейшей судьбе зерновой сделки.
«Мы не знаем, какие там разрушения, мы не знаем, что дальше собирается делать украинская сторона с этой веткой», — сообщил пресс-секретарь президента РФ, уточнив, что эта тема фигурировала в качестве основной части той половины сделки, которая касалась Москвы.
5 июня, Минобороны сообщило, что украинская диверсионно-разведывательная группа подорвала аммиакопровод Тольятти — Одесса. В ведомстве назвали подрыв террористическим актом.