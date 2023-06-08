Рогов заявил о «разбитых бандерлогах» после своего сообщения о наступлении ВСУ в Запорожье

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале заявил о «разбитых бандерлогах» после своего сообщения о начале наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) на ореховском участке запорожского фронта.

«Собранность и стойкость наших ребят + минные поля + работа артиллерии и авиации = разбитые бандерлоги, отползающие в схроны зализывать раны», — написал Рогов, подводя итоги сегодняшней ночи.

В ночь на четверг, 8 июня, Владимир Рогов сообщил, что танковая группа ВСУ пошла в наступление на ореховском участке запорожского фронта. По его информации, шел «бой высокой интенсивности» между Малой Токмачкой и Новоданиловкой, российские войска проводили демилитаризацию наступающих украинских танков.

В конце мая российским силам удалось подавить выдвижение танков ВСУ под городом Ореховом в Запорожской области. Движение танков и бронетехники в регионе было замечено ночью с 22 на 23 мая. «Наши военные активизацию противника успешно подавили плотным артиллерийским огнем и работой реактивной системой залпового огня», — сказал Рогов.