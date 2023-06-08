Разгадана столетняя загадка области мозга

Annals of Neurology: выявлены ранее неизвестные функции области в височной доле мозга

Ученые Северо-Западного университета разгадали столетнюю загадку, связанную с областью мозга, находящейся в передней части височной доли. Результаты, опубликованные в журнале Annals of Neurology, показывают истинную функцию региона.

В новом исследовании удалось выявить, что область, располагающаяся на самом конце височной доли, выполняет ранее неизвестные функции. Авторы изучили головной мозг 28 пациентов с редким заболеванием — лобно-височной долевой дегенерацией (FTLD) с трансактивной реакцией ДНК-связывающего белка типа С (TDP-C). При этом расстройстве в конечном итоге (прогрессирование заболевание происходит в течение 10-15 лет) разрушается регион на краю височной доли.

Изучение заболевания позволило понять, как мозг расшифровывает значение слов, чувства других людей, идентичность лиц и регулирует поведение — за это ответственна именно эта небольшая область.

На данный момент специалисты продолжают исследование связи височной доли и этих функций. В дальнейшем это позволит определить, как прогрессирует TDP-C, а также специфические для пациента факторы риска.

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