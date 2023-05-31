Science Translational Medicine: стимуляция мозга переменным током улучшила память

Ученые Бостонского университета в Массачусетсе показали, что транскраниальная стимуляция переменным током (tASC) способствует умеренному улучшению таких когнитивных функций, как внимание, долговременная память, рабочая память, способность решать задачи и обрабатывать новую информацию. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Science Translational Medicine.

Исследователи проанализировали научные работы, в ходе которых тестировали tACS и близкую ей технологию tDCS — транскраниальную стимуляцию постоянным током — на 2893 здоровых добровольцах и людях с нейропсихиатрическими состояниями, такими как депрессия или болезнь Паркинсона. Хотя изначально сообщалось об эффективности этих методов, результаты других исследований были противоречивыми или не могли быть воспроизведены.

Метаанализ более 100 исследований метода tACS подтвердил, что он действительно приводит к значительному улучшению умственной деятельности, по крайней мере, в краткосрочной перспективе. Влияние на когнитивные функции было более значительным после завершения лечения, а не во время, а стимуляция более высокой интенсивности не обязательно более полезна. Кроме того, эффективность метода может зависеть от расположения электродов на головах в соответствии с моделями стимуляций электрических полей, генерируемых мозгом.

В исследованиях, в которых стимуляция была направлена на несколько областей мозга одновременно, когнитивная функция улучшалась или ухудшалась в соответствии с относительной фазой переменного тока в двух областях мозга: в фазе или в противофазе соответственно.

Однако многие исследования tACS имели существенные недостатки. Так, 98 из 102 работ не были предварительно зарегистрированы, и их авторы не излагали свои гипотезы и методы в открытых публикациях до начала экспериментов. Это увеличивало риск предвзятости, когда положительные результаты публикуются с большей вероятностью, чем отрицательные.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) не одобрило tACS или tDCS для лечения какого-либо заболевания, но другие регулирующие органы, например, в Европе, Бразилии, Китае, Австралии и Мексике, одобрили tDCS для лечения некоторых состояний, таких как депрессия или боль. .