Бузова ответила на предположения хирурга о ее пластике фразой «проходите мимо»

Бузова ответила на предположения хирурга Вдовина о ее ринопластике фразой «проходите мимо»

Российская ведущая и певица Ольга Бузова ответила на предположения хирурга Александра Вдовина о ее пластических операциях фразой «проходите мимо». Размышлениями на данную тему она поделилась в своем Telegram-канале.

Медик рассказал в интервью журналистам издания News.ru, что артистка несколько раз делала ринопластику, удалила комки Биша, а также прибегала к филлерам. Поп-исполнительница заявила, в свою очередь, что этика не является сильной стороной Вдовина.

«Оставьте за мной решения, как жить с моей внешностью и с моей фигурой. Не нравится — проходите мимо. Вы далеко не в первый раз высказываетесь относительно меня. (...). И свои советы посоветуйте себе самому», — высказалась она.

Ранее звездный стилист Ольги Бузовой Никита Карстен описал ее наряды фразой «нацелены на провокацию». Эксперт объяснил, что в повседневной жизни артистка носит обычные футболки и джинсы. Однако выходя в свет, предпочитает удивлять окружающих яркими образами. По словам Карстена, звезда делает это специально.