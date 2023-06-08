Генконсул подтвердил гибель россиянина в Египте

Генконсул России в Египте подтвердил гибель россиянина после нападения акулы

Генконсул России в египетской Хургаде Виктор Воропаев подтвердил гибель россиянина после нападения акулы. Об этом сообщает ТАСС.

По словам дипломата, нападение акулы на россиянина Попова В. Ю. 1999 года рождения произошло около 15:00 по местному времени на городском пляже Dream Beach. Спастись туристу не удалось. Генконсул добавил, что эту информацию уже подтвердили египетские компетентные органы. Он также подчеркнул, что генконсульство находится в постоянном контакте с полицией и Службой национальной безопасности провинции Красное Море. В ведомстве выразили соболезнования родным и близким погибшего.

Кроме того, Воропаев отметил, что пляж Dream Beach не принадлежит никакому отелю из числа тех, где размещаются туристы. Он является муниципальной собственностью.

Нападение акулы на россиянина попало на видео очевидцев. Кадры опубликовал Telegram-канал Mash. На них видно, как хищник нападает на человека на поверхности воды. «Она его останки доедает», — говорит голос женщины на фоне.

После инцидента на всем побережье Хургады ввели запрет на купание в море. Об этом в разговоре с корреспондентом «Ленты.ру» рассказала сотрудница одного из отелей Дарья.