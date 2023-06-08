В Хургаде запретили купаться после нападения акулы на человека

Сотрудница отеля в Хургаде рассказала о запрете купания после нападения акулы на человека

На всем побережье египетской Хургады вводят запрет на купание в море после нападения акулы на человека. Об этом в разговоре с корреспондентом «Ленты.ру» рассказала сотрудница одного из отелей Дарья. Она также описала ситуацию в курортной зоне после произошедшей трагедии.

Сейчас на всех пляжах Хургады черный флаг. Купание запрещено. Конечно, кто-то из гостей отелей относится с пониманием, а кто-то возмущается. Сейчас в Египте очень жарко, и туристы хотят плавать. Но нельзя Дарья сотрудница отеля в Хургаде

По словам Дарьи, ее отель находится недалеко от места нападения хищника — примерно в пяти километрах.

«Резиденты, конечно, в панике и расстроены. Это ЧП для нашего курортного городка. Впереди жаркое лето. Как купаться с детьми теперь в море? Да и самому отдыхать. Было такое год назад. Тогда как раз затонул корабль, который перевозил баранов перед праздником. И акулы, естественно, активизировались на запах крови. В этот раз какая причина — пока не известно», — рассказала собеседница издания.

Нападение акулы

8 июня на пляже Dream Beach в египетской Хургаде акула загрызла человека. Это произошло на глазах у очевидцев, трагедия попала на видео. Mash пишет, что жертвой нападения стал 23-летний Владимир Попов из Подмосковья.

Российское представительство в Египте подтвердило, что погибшим оказался россиянин, передает ТАСС. В посольстве призвали граждан быть бдительными и выполнять требования властей страны. При этом официально египетские власти не объявляли о закрытии пляжей, сообщили РИА Новости в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

В прошлом году две женщины подверглись нападению акул в Египте и не спаслись. Тогда причиной стало затонувшее в Красном море судно, которое перевозило 16 тысяч овец. Хищники приплыли на запах крови и оказались в прибрежной зоне.