Акула загрызла россиянина в Египте и попала на видео

На пляже Dream Beach в Хургаде акула загрызла россиянина и попала на видео очивидцев

На пляже Dream Beach в египетской Хургаде акула загрызла россиянина и попала на видео очевидцев. Кадры публикует Telegram-канала Mash.

На кадрах видно, как хищник на поверхности воды на кого-то нападает. «Она его останки доедает», — говорит голос женщины на фоне.

Уточняется, что еще одной девушке удалось спастись и вовремя выбраться из воды. В настоящее время все туристы покинули прибрежную зону. Некоторые из них сообщили о замеченных на соседних пляжах плавниках акул. Российское генконсульство в Хургаде призвало граждан быть бдительными и следовать запретам местных властей.