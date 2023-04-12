На отдыхавшую в Мексике туристку напал морской дьявол

The Cabo Sun: гигантский скат-манта напал на туристку в мексиканском городе Ла-Пас

Гигантский морской дьявол напал на отдыхающую в Мексике туристку. Об этом пишет The Cabo Sun.

Инцидент произошел в мексиканском городе Ла-Пас в субботу, 8 апреля. 43-летняя туристка плавала у берега, наблюдая за подводным миром, в том числе скатами-мантами, величина которых достигает девяти метров.

По данным издания, во время плавания в море женщина почувствовала острую боль в лодыжке. Она была отличной от боли, испытываемой при вывихе или растяжении.

На крики путешественницы сбежались спасатели. Они вытащили пострадавшую из воды и оказали ей первую помощь. При этом женщине было рекомендовано обратиться в больницу для последующего лечения.

Причина нападения манты, обычно не несущей никакой угрозы для человека, до сих пор неясна. Специалисты подозревают, что агрессивное поведение животного было спровоцировано туристами.

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