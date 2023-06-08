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09:43, 8 июня 2023Наука и техника

Ожирение мышц связали со снижением умственных способностей

JAGS: ожирение мышц связали со снижением умственных навыков в будущем

Фото: Accuray / Unsplash

Ученые из Университета Питтсбурга выявили, что ожирение в сочетании с ослаблением силы и объема скелетных мышц — заболевание, известное как саркопеническое ожирение, может быть связано со снижением умственных способностей. Результаты работы опубликованы в Journal of the American Geriatrics Society (JAGS), краткий обзор приводит Medical Xpress.

В ходе исследования авторы проанализировали данные 1632 пациентов в возрасте 69-79 лет. У испытуемых фиксировались изменения (в первый и шестой год наблюдения) межмышечного ожирения бедер с помощью компьютерной томографии, включая показатели веса, мышечной массы (силы, площади) и характеристик ожирения (подкожное, висцеральное, общая жировая масса живота). Также изучались факторы риска развития деменции (образование, генетическая предрасположенность, диабет, гипертония, физическая активность). Кроме того, участников попросили пройти мини-обследование на когнитивные навыки (в первый, третий, пятый, восьмой и десятый год исследования).

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Специалисты обнаружили, что увеличение мышечного ожирения с первого по шестой год было ассоциировано с более быстрым и выраженным снижением когнитивных способностей в будущем. Причем данные оказались применимы как к афроамериканцам, так и к людям европеоидной расы, гендерных различий также не было выявлено. Вместе с тем вероятность снижения когнитивных навыков не зависела от общего веса, других жировых отложений, мышечной силы или массы, а также от традиционных факторов риска развития деменции.

В следующих исследованиях планируется понять, как взаимосвязаны мышечный жир и мозг и может ли уменьшение мышечного ожирения снизить вероятность формирования деменции.

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    Елена Апазиди
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