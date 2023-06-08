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08:38, 8 июня 2023Бывший СССР

Россия подняла истребители для атак по ВСУ в Запорожье

RusVesna: Россия подняла истребители и ударные вертолеты для атак по ВСУ в Запорожье

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Российские военные подняли вертолеты и истребители, они успешно отражают атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском фронте. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

По их информации, российская авиация, в частности, истребители, под городом Ореховом наносит успешные удары по скоплениям украинской бронетехники и пехоты, а ударные вертолеты Ка-52 и Ми-28 атакуют украинскую бронетехнику управляемыми ракетами.

В ночь на четверг, 8 июня, глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что танковая группа ВСУ пошла в наступление на ореховском участке запорожского фронта. По его информации, шел «бой высокой интенсивности» между Малой Токмачкой и Новоданиловкой, российские войска проводили демилитаризацию наступающих украинских танков.

В конце мая российским силам удалось подавить выдвижение танков ВСУ под Ореховом в Запорожской области. Движение танков и бронетехники в регионе было замечено ночью с 22 на 23 мая. «Наши военные активизацию противника успешно подавили плотным артиллерийским огнем и работой реактивной системой залпового огня», — сказал Рогов.

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