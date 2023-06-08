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19:03, 8 июня 2023Культура

В сети завирусилось видео с карабкающимся на стену отеля Джаредом Лето

В сети завирусилось видео, на котором Джаред Лето карабкается на стену отеля

В сети завирусилось видео, на котором 51-летний актер и музыкант Джаред Лето пытается забраться на стену отеля Hotel Del Rome в Берлине. Об этом сообщает TMZ.

На кадрах видно, как лауреат премии «Оскар» забирается на небольшую высоту, после чего благополучно спускается на землю. О мотивах поступка артиста ничего неизвестно, однако, как отмечает издание, незадолго до попыток залезть на стену Лето снимал видеоролики с популярным тиктокером Юнесом Зароу недалеко от отеля.

В апреле звезда супергеройского шоу производства Disney «Ванда/Вижн», американская актриса Элизабет Олсен, исполняющая роль Ванды Максимофф в киновселенной Marvel, объяснила нежелание самостоятельно выполнять трюки, назвав это «пустой тратой времени».

2 января стало известно, что голливудский актер, двукратный номинант на премию «Оскар» и звезда франшизы «Мстители» Джереми Реннер, известный по роли Соколиного Глаза, попал в ДТП. Позже артист рассказал, что сломал больше 30 костей.

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    Анастасия Астахова
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