В сети завирусилось видео с карабкающимся на стену отеля Джаредом Лето

В сети завирусилось видео, на котором Джаред Лето карабкается на стену отеля

В сети завирусилось видео, на котором 51-летний актер и музыкант Джаред Лето пытается забраться на стену отеля Hotel Del Rome в Берлине. Об этом сообщает TMZ.

На кадрах видно, как лауреат премии «Оскар» забирается на небольшую высоту, после чего благополучно спускается на землю. О мотивах поступка артиста ничего неизвестно, однако, как отмечает издание, незадолго до попыток залезть на стену Лето снимал видеоролики с популярным тиктокером Юнесом Зароу недалеко от отеля.

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